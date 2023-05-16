113.5 مليون درهم عطاء «بيت الخير» 2022

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير عن إنفاق 113 مليوناً ونصف المليون درهم العام الماضي، منها 42 مليوناً ونصف المليون درهم أنفقت من أموال زكاة المال بنسبة 38% من المبلغ الإجمالي، فيما صرُفت النسبة المتبقية من أموال الصدقات، وفق ما بينته في كتاب الحصاد السنوي التفصيلي الذي أصدرته الجمعية أمس المكون من 82 صفحة.

وأوضحت الجمعية في الكتاب أن عدد المستفيدين من عطائها في 2022 وصل إلى نحو 18237 أسرة وحالة «من أكثر الناس حاجة».

مسيرة النمو

كما تضمن «الحصاد» كلمة لجمعة الماجد رئيس مجلس إدارة الجمعية، تعهد فيها بمتابعة وتعزيز مسيرة النمو الإنساني التي دعت إليها القيادة الرشيدة، وأكدت عليها، لتبارك مسيرة النمو الاقتصادي والتنموي، موجهاً الشكر والعرفان للمحسنين والمخلصين للجمعية وللعمل الخيري والإنساني، ممن كانوا سبباً في نجدة وإسعاد المستفيدين.

واستعرض الكتاب المنشور على الموقع الرسمي للجمعية، أهم منجزات العام الماضي، بما فيها زيادة الاعتماد على التطبيقات الذكية، تحديث الموقع الإلكتروني، تعزيز مسيرة الجمعية نحو التحول الرقمي، تطوير الخدمات الخيرية في مدينة حتا وما حولها لتكون نواة الفرع الخامس للجمعية بعد نجاح أفرعها في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان.

كما استعرض نتائج الوحدات الإدارية المختلفة، التي بينت مدى التزام الجمعية بسياسة الجودة ومعايير التميز والشفافية وقواعد الحوكمة، وتعزيز حضور المرأة في العمل الخيري، والذي تجاوزت نسبته 50% في المواقع القيادية، وتطور أساليب التمويل، والحضور الإعلامي المتنوع للجمعية في الصحافة المكتوبة والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

«ملابس»

وقدم الكتاب تفصيلاً لنتائج التطبيقات الذكية والمنصات الإعلامية، كتطبيق «ملابس» الذي بلغ عدد المشتركين فيه حوالي 101 ألف مشترك، وبرنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى، الذي ساعد 80 مريضاً في حالة حرجة بقيمة 3 ملايين و300 ألف درهم من أصل 8 ملايين أنفقها مشروع «علاج» لدعم المرضى المقيمين.

دعم متواصل

من جانبه، قال سعيد المزروعي نائب مدير عام الجمعية، إن فروع الجمعية الخمسة في دبي والإمارات الشمالية، واصلت عملها وجهدها لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً في نطاق عملها، مشيراً إلى حصول 2289 أسرة، على مساعدات شهرية بلغت قيمتها الإجمالية 24 مليون درهم.

وأكد المزروعي أن العام الماضي تميز بالاعتماد الكلي على طلبات المساعدة الإلكترونية التي بلغ عدد المعتمد منها 3377 طلباً، تمت مساعدة أصحابها عبر تطبيق النقاط الخضراء الذي يختار إلكترونياً أكثر الناس حاجة، لافتاً إلى أن هذا التطبيق شكل إضافة لمشروع المساعدات الطارئة الذي أنفق في عام 2022 وحده 32 مليوناً و800 ألف درهم على 16243 أسرة وحالة.

دعم إضافي

وتوقف نائب المدير العام عند حصاد مشاريع الدعم الإضافي للأسر، كدعم التعليم الذي صرفت عليه 4 ملايين و900 ألف درهم، والارتقاء بمعاش الأسر ودعم الإسكان وما يحتاجه من مستلزمات بقيمة من خلال صرف 11 مليوناً ونصف المليون درهم، ودعم الأيتام بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و200 ألف درهم، إضافة إلى ما أنفقته الجمعية لإسعاد الأسر المحتاجة في رمضان والمناسبات والأعياد بقيمة إجمالية بلغت 13 مليوناً و600 ألف درهم.

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