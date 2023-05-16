مكتب الذكاء الاصطناعي يخرّج 90 مبتكراً

المصدر: دبي- البيان

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احتفى مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بتخريج أكثر من 90 طالباً متميزاً من أكثر من 20 جنسية من كافة أنحاء دولة الإمارات، من منتسبي برنامج «سامسونج» للابتكار، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بين الشباب وتحفيز الطاقات الإبداعية في المجالات التكنولوجية.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تبني وتطوير الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أساليب عمل مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية، ودعم الجهود للارتقاء بالأداء ومواصلة التطوير المستقبلي.

إقبال

من جهته، قال دوهي لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: إن الإقبال الذي شهده برنامج «سامسونج» للابتكار من قبل الشباب في دولة الإمارات هذا العام، يعكس التوجه الحالي ورغبة أفراد المجتمع في تعلم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويؤكد الجهود التي تسعى من خلالها الشركات في الدولة لتعميق قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية التعاون كمفتاح رئيسي لتحقيق رؤية البرنامج.

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