منصة بيانات رقمية لصحة الطلبة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة فايزر الخليج، مذكرة تعاون مشترك في مبادرة «القامة - ننمو في مدارسنا»، بغرض تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك، وذلك لإنشاء منصة رقمية للبيانات مخصصة لطلبة المدارس في العيادات المدرسية بالتعاون مع الشركاء.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبارمجوت باينز مديرة شركة فايزر في منطقة الخليج، والدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وقع المذكرة كل من الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور ياسر الدرشابي، نائب الرئيس والمدير الطبّي الإقليمي لشركة فايزر في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا.

وأكد الدكتور الزرعوني أهمية الاتفاقية مع «فايزر»، ودورها في تعزيز جهود الجانبين فيما يخص المجالات المشتركة، ويرتبط بتمكين الواقع الصحي في البيئات التعليمية، من خلال منصة رقمية مبتكرة للبيانات تم تخصيصها لطلبة المدارس.

كما قال الدكتور الدرشابي: «نسعى من خلال برنامج «القامة - ننمو في مدارسنا» الفريد من نوعه إلى قياس طول ووزن الطالب في إطار «نظام الرعاية الأولية»، لدعم المدارس ورفع مستوى الوعي حول اضطرابات النمو وأمراض السمنة».

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