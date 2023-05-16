«الاتحادية للموارد البشرية» تقدم 2400 استشارة قانونية في الربع الأول

المصدر: دبي- وام

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تلقى «فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، خلال الربع الأول من العام الجاري، قرابة 2400 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأوضحت آمنة المندوس مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية رد على 2400 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين، خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، ومنها القنوات الرقمية مثل نظام إسعاد المتعاملين والتطبيق الذكي للهيئة (Fahr) و«حمد» المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة، ومركز الاتصال الموحد 600525524.

وأكدت موزة بوشليبي رئيسة قسم الاستشارات القانونية في الهيئة أن تشكيل فريق الاستشارات القانونية في العام 2010 جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات، وسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

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