المنصوري: النيادي يباشر تجارب علمية للجامعات الإماراتية

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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كشف هزاع المنصوري مسؤول متابعة مهمة «البعثة 69»، لـ«البيان»، عن أنه يتواصل مع رائد الفضاء سلطان النيادي بشكل يومي، من خلال الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني، وذلك للاطلاع على مستجدات وجدول الأعمال اليومي له، ولرواد فضاء البعثة، بهدف تنسيق وإنجاز مهامهم بدقة ومتابعة نتائجها، مشيراً إلى أن هناك تجارب علمية سينفذها النيادي، تستكمل بمستهدفاتها ما أجراه، ونفذه خلال مهمته «طموح زايد.. المهمة الأولى»، التي انطلقت سبتمبر 2019.

ومن المقرر أن يباشر النيادي خلال هذه الفترة إجراء التجارب العلمية الخاصة بالجامعات الإماراتية، التي اختارها مركز محمد بن راشد للفضاء ليجريها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك من خلال مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إذ يركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما سيعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.تجارب مستمرة

وقال تفصيلاً: إن هناك عدداً من التجارب العلمية، التي نفذها ضمن مهمته، سوف يستكمل النيادي إجراءها ومتابعة نتائجها،خلال مهمته الحالية، والتي تتضمن تجارب «الموائع» الخاصة بوكالة الفضاء الأوروبية «إيسا» والمعنية بالتعرف على ديناميات السوائل في الفضاء، والتحقق من سلوكها، في ظل وجود الجاذبية الصغرى.

بيولوجيا النبات

وتطرق المنصوري إلى التجارب العلمية الخاصة بعلوم «بيولوجيا النبات»، والتي نفذها سلطان النيادي من خلال «تجربة veg-05 الزراعية» وغيرها، والتي تجيب عن استفسارات حول كيفية تكيف النبات في بيئات معينة، مشيراً إلى أن هذه التجارب تستكمل كذلك التجارب المتخصصة بعلوم النبات ذات العلاقة، والتي أجراها خلال مهمته «طموح زايد.. المهمة الأولى» على متن محطة الفضاء الدولية، والتي تضمنت «تجربة استحلاب زيت النخيل»، حيث استهدفت حينها دراسة تفاعل الزيت مع الماء تحت ظروف الجاذبية الأرضية المنخفضة.

متابعة يومية

وذكر أنه ومن خلال وجوده حالياً داخل محطة المراقبة الأرضية في مركز جونسون الفضائي في أمريكا فإنه يتابع تفاصيل مهمة «البعثة 69» ويشارك في الاجتماعات الدورية، التي تخصصها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لمتابعة مستجدات المهمة، فيما يناط إليه كذلك تسهيل نقل المعلومات بين محطة الفضاء الدولية ومركز التحكم، والتأكد من أن جدول أعمال رواد الفضاء .

تواصل مباشر

وأفاد أن هناك متابعة يومية من خلال اتصال النيادي المباشر معه عن طريق الهاتف، فضلاً عن البريد الإلكتروني، ما يعطيه فرصة كبيرة لمتابعة كل تفاصيله والتواصل معه بشكل مستمر، والاطلاع على مستجدات جدول أنشطته وتجاربه اليومية، فضلاً عن مساعدته على توثيق مهامه وتصويرها وتسجيلها وتأريخها، لافتاً إلى أن هناك كذلك متابعة دورية، للاطلاع على جاهزيته الصحية من خلال الطبيبة حنان السويدي، فيما أكد أن كل المؤشرات تعكس جاهزية النيادي بشكل كبير لاستكمال ومواصلة مهمته بكفاءة وإجراء ما يناط به من تجارب بشكل إيجابي.

علوم مختلفة

تشمل التجارب العلمية للنيادي مجموعة من المجالات، أبرزها نظام القلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، كما ستتطرق التجارب إلى اختبارات متخصصة بعلوم الحياة، وأخرى تستهدف التغيرات، التي تحدث للسوائل ضمن بيئة الفضاء، فضلاً عن مثيلاتها، التي تبحث في مدى وكيفية تحمل مختلف المواد لظروف الجاذبية. وتتضمن المهمة كذلك تجارب تختص بعلم النفس، الذي يبحث في تأثيرات العيش في هذه البيئة على أجهزة جسم الإنسان.

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