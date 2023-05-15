طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم ومغبراً أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 52 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط،و يصبح خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعه 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:24 و الجزر الأول عند الساعة 16:34 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:08والمد الثاني عند الساعة 08:27 و الجزر الاول عند الساعة 13:07والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 27 85 15

دبي 35 27 80 30

الشارقة 37 27 85 20

عجمان 32 26 85 10

أم القيوين 36 24 70 15

رأس الخيمة 36 27 65 15

الفجيرة 38 30 65 15

العـين 40 24 70 10

ليوا 37 23 65 15

الرويس 32 27 80 20

السلع 32 28 70 15

دلما 31 28 70 15

طنب الكبرى 34 28 75 20

طنب الصغرى 34 28 75 20

أبو موسى 34 28 80 20

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