إطلاق 3 خطوط جديدة للحافلات في دبي 19 مايو

المصدر: البيان

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تطلق هيئة الطرق والمواصلات (3) خطوط جديدة للحافلات مغذّية لمحطات مترو دبي في إمارة دبي في 19 مايو الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة لا سيما المترو.

كما ستجري الهيئة تحسينات على خطوط في التاريخ ذاته. ومسارات الخطوط الثلاث الجديدة هي: الخط الأول رقم (51) ويعمل بين بوابة الخيل (منطقة القوز الصناعية) ومحطة مترو الخليج التجاري بزمن تقاطر كل (20) في أوقات الذروة.

ويعمل الخط الثاني (SH1) بين محطة مترو دبي مول ومحطة مترو شوبا العقارية بزمن تقاطر كل (60) دقيقة. بينما يعمل الخط الثالث (YM1) بين محطة مترو الإمارات للصرافة وسوق ييوو بزمن تقاطر كل (60) دقيقة.

ويجري تعديل مسار الحافلات للخط رقم F47 لتصبح نهاية مسار الخط في محطة مترو مجمع دبي للاستثمار لتقليل طول الرحلة وعلى الركاب المتوجهين إلى منطقة مجمع دبي للاستثمار التنقل عبر الخطوط F51, F50, F48, F46.

أما الخط رقم 50 فستصبح نهاية مساره في محطة حافلات الخليج التجاري لتقليل طول الرحلة وعلى الركاب المتوجهين إلى بوابة الخيل، التنقل عبر الخط الجديد رقم 51. وسيجري تمديد مسار حافلات الخط رقم C15 إلى موقف حديقة شاطئ الممزر لتغطية مناطق سكنية خدمية إضافية.

كما سيمدد مسار الخط رقم E102 لتصبح نهاية رحلته في محطة حافلات الجافلية ولربط الخدمة من وسط مدينة دبي إلى مطار أبوظبي.

وَتُجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على زمن أوقات رحلات (48) خطاً آخر للحافلات وهي: 91A, C04, ,91 ,84 ,81 ,77 ,67 ,66 ,64 ,62 ,61 ,53 ,51 ,50 ,29 ,24 ,22 ,21 ,17 ,13 ,8 ,7C09, C15, C28, D03, E700, F01, F05, F06, F08, F10, F21, F26, F27, F30, F36, F47, .F57, J01, N55, X02, X13, X22, X23, X28, X25 & X64

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

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