منصور بن زايد يلتقي وزير الطرق وإعمار المدن في إيران

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، معالي مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن في إيران والوفد المرافق له ، وذلك على هامش النسخة السابعة عشرة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 الذي يعقد في أبوظبي.

جرى خلال اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بين البلدين إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.



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