محمد بن زايد: الإمارات حريصة على دعم الوفاق في باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق الوفاق والاستقرار في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ويلبي تطلعات شعبها إلى التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس، مع الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وبحث سموه علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

من جانبه أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار.

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