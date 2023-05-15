نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والدرمكي والكتبي في العين

المصدر: العين - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة مركز العين للمعارض، بمناسبة زفاف عبدالله مظفر محمد بن خموشه العامري إلى كريمة أحمد خليفة حاسوم الدرمكي، وزفاف منصور مبخوت سعيد بالعضيلي العامري إلى كريمة عبدالله مطر بن حاذة الكتبي، وزفاف مظفر مبخوت سعيد بالعضيلي العامري إلى كريمة محمد سالم بالعضيلي العامري.

كما حضر الحفل الذي تخللته فقرات شعبية ووطنية من التراث الإماراتي عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات ولفيف من الأهل المدعوين.

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