المجلس التوجيهي بجامع الشيخ زايد في إندونيسيا يعقد اجتماعه الأول

المصدر: جاكرتا-البيان

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عقد المجلس التوجيهي بجامع الشيخ زايد في منطقة سولو الكبرى بإندونيسيا، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري رئيس المجلس، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وناقش المجلس عدداً من الموجهات الخاصة بالرؤية الاستراتيجية للمركز في المرحلة المقبلة، وعلاقات الشراكة مع الجهات ذات الصلة في إندونيسيا، إلى جانب وضع تصور للأهداف قصيرة وطويلة المدى والأنشطة والفعاليات المستقبلية.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور خليفة الظاهري بأعضاء المجلس، وأشاد بالجهود التي تم بذلها خلال شهر رمضان الكريم، والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها احتفاء بالشهر الفضيل، وإحياء الشعائر الدينية من خلال تنظيم الدروس والمحاضرات، وحلقات التلاوة اليومية للقرآن الكريم وتدارس علومه، والاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، إضافة إلى تنظيم مسابقة لأجمل الأصوات في تلاوة وتجويد القرآن الكريم. إلى ذلك التقى الدكتور خليفة الظاهري على هامش اجتماع المجلس التوجيهي،قمر الدين المدير العام للشؤون الإسلامية بإندونيسيا، وبحث اللقاء مجالات التعاون والتنسيق، وآلية تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين مؤخراً، وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز الشراكة خدمة للأهداف العليا التي يضطلع مسجد الشيخ زايد في سولو في نشر تعاليم الإسلام الوسطي .

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