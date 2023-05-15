انطلاق مؤتمر الإمارات للتطوع بمشاركة قيادات إماراتية شابة

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت فعاليات «مؤتمر الإمارات للتطوع» في دورته الـ 23 تحت شعار «معاً لرد الجميل للوطن»، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي تزامناً مع يوم الإمارات للتطوع الذي يصادف 14 مايو من كل عام، وبمبادرة من زايد العطاء وجمعية إمارات العطاء وأكاديمية الإمارات للتطوع وبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي «تطوع» وبرنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية».

تنمية

وتضمن المؤتمر محاضرات عملية وورش عمل وتمارين عملية تناولت قضايا التطوع ودوره المستمر في عملية تنمية المجتمع والدول على حد سواء، بحضور منتسبي من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ورواد العمل التطوعي، وذلك بهدف مشاركة خبراتهم وتطلعاتهم عن أهمية التطوع ودوره في تنمية المجتمعات والدول.

وتأتي استضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر تأكيداً على مكانتها كمركز ريادي في العمل التطوعي واستمراراً لجهودها المبذولة في هذا القطاع بما يسهم في تسليط الضوء على قيم وثقافة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في تمكين أفراد المجتمع، وتسخير التطور التكنولوجي لتأسيس منصات تطوعية تُكرّس دورهم كرواد للتطوع وقادة في العمل الإنساني والمجتمعي، تماشياً مع الاستراتيجية العامة للدولة وقيادتها في تفعيل دور الشباب في بناء المجتمع الإماراتي.

استضافة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لـ «مبادرة زايد العطاء» رئيس أطباء الإمارات: «يسعدنا أن تستضيف العاصمة أبوظبي هذا الحدث التطوعي الرائد الذي ينظم سنوياً، ويستقطب مئات المشاركين من مختلف المؤسسات ليحظوا بفرصة التعرف على أحدث المستجدات في مجال العمل التطوعي المجتمعي والتخصصي وإنجازات الدولة الباهرة في العمل التطوعي».

مشاركة

بدورها، قالت الدكتورة نورة الكندي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة: «يسرنا التعاون مع «مبادرة زايد العطاء» في تنظيم مؤتمر الإمارات للتطوع، والذي يتماشى مع إيمان البرنامج بأن العمل التطوعي الجماعي هو تعبير عن المشاركة المدنية التي تحقق الفائدة المجتمعية للجميع ».

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