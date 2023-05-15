اعتماد دولي لـ 3 خبراء من شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، 3 من موظفي الإدارة لحصولهم على الاعتماد الدولي المهني في مجال الصحة والسلامة وتحليل المخاطر من مجلس الاختبار المحلي للصحة والسلامة المهنية بالمملكة المتحدة «NEBOSH - نيبوش»، الجهة العالمية الرائدة والمرجع الأهم عالمياً في مجال إجراءات الصحة والسلامة في مقرات العمل.

وأشاد اللواء بن غليطة بالملازم ثان مهندس أحمد الشامسي، والمساعد خبير مهندس حمدة آل علي، من إدارة الأدلة التخصصية، والمساعد خبير سارة الكمالي، من إدارة علم الجريمة، لاجتيازهم متطلبات واختبارات الحصول على الاعتماد، مؤكداً أن شرطة دبي تمتلك كوادر بشرية عالية في المستوى المعرفي والمهني، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المهنية في مختلف المجالات والتخصصات، منوهاً بأن منظومة واستراتيجية شرطة دبي تتبنى نهج الاستثمار الأمثل في القدرات البشرية، ما يضمن الريادة العالمية في العمل الجنائي والأمني والشرطي.

مختبرات

وأكد أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي تعد إحدى أهم الإدارات في منظومة العمل الشرطي، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي، لما تمتلكه من مختبرات حديثة وأنظمة وخبرات وكفاءات تدعم الجهود المعنية بالكشف عن الجريمة، لذا فإن عملية تطوير وتدريب إلحاق الموظفين بمختلف الدورات والبرامج التأهيلية هي إحدى الأدوات التي تضمن استدامة الأداء الوظيفي المتميز، وهذا الاعتماد سوف يسهم في تسهيل عملية المشاركات العالمية للخبراء من شرطة دبي المتعلقة بالصحة والسلامة.

استراتيجية

وعبر كل من الملازم ثان مهندس أحمد الشامسي، والمساعد خبير مهندس حمدة آل علي، والمساعد خبير سارة الكمالي، عن شكرهم على الدعم الدائم لكل القيادات في شرطة دبي، مؤكدين استمرارهم بالتزود بكل العلوم الحديثة التي من شأنها أن تحقق أهداف الإدارة والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وخضع المتقدمون للحصول على الاعتماد الدولي لدورة مدتها أسبوعان، تشمل الجانبين النظري والعملي، ومن ثم مرحلة الاختبار الأول، وهو عبارة عن سيناريو مدته 24 ساعة، يتم خلاله رصد الأخطاء من قبل المتدرب وتحليل المخاطر الموجودة في السيناريو .

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