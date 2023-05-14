5 ملايين درهم مساهمات خيرية لبناء وقف "خبز السبيل"

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن قيمة المساهمات الخيرية في محفظة مبادرة " خبز السبيل" بلغت 5 ملايين درهم، خصصتها المؤسسة لبناء وقف عقاري خيري مستدام يعود ريعه على "خبز السبيل".

وبحسب المؤسسة فقد تجاوز عدد المستفيدين من المبادرة 25 ألف مستفيد منذ اطلاقها في سبتمبر 2022 بهدف توفير الخبز المجاني الطازج للمحتاجين من فئة الأيدي العاملة والأسر المتعففة، فيما بلغ عدد وحدات الخبز المنتج نحو 100,690 وجبة من خلال أجهزة المبادرة المتوزعة في فروع "أسواق" في مناطق المزهر، والورقاء، ومردف، وند الشبا، وند الحمر، والقوز، والبدع و البرشاء.

وتم إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للتبرع للمبادرة من خلال قنوات مختلفة عبر التطبيقات الذكية ( دبي الآن ، يلاجيف ، زوماتو وطلبات ) بالإضافة إلى الحساب البنكي و الرسائل النصية القصيرة عن طريق شبكات الاتصالات في الدولة و من خلال جهاز خبز السبيل مباشرة .

وشارك في المبادرة عدة جهات حكومية أبرزها هيئة الطرق و المواصلات في دبي ، دبي الذكية ، مؤسسة الإمارات للاتصالات، و شركة دو للاتصالات ،و شركة بترول الإمارات الوطنية اينوك بالإضافة إلى مشاركة القطاع المصرفي بنك دبي التجاري و الإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأيادي البيضاء من داخل الدولة و خارجها .

وقال علي المطوع الامين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إن مبادرة "خبز السبيل" شكّلت نقلة نوعية في مفهوم العمل الوقفي المعاصر، وغيرت الصورة التقليدية للعمل الخيري إلى شكل جديد من النشاط الخيري المتناغم مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ووصل صدى هذه الأجهزة الذكية التي تحضر الخبز الطازج لتقدمه مجاناً للعمال والمحتاجين إلى مختلف بقاع العالم.

وأكد المطوع حرص المؤسسة على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف القطاعات الحيوية، وتوظيفه في خدمة العمل الوقفي والاستثمار الخيري على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في توسيع دائرة العمل الإنساني واستدامة أثره.

من جانبها أكدت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة حرص المركز على اطلاق المبادرة النوعية المبتكرة التي من شأنها تعزيز مقومات الأمن الغذائي بالاعتماد على التمويل الجماعي المستدام من كافة فئات المجتمع، ومن بينها مبادرة "خبز السبيل" التي حققت أهدافها في ترسيخ التكافل الاجتماعي ومساندة الفئات المحتاجة وأشارت التميمي إلى أن المبادرة مستمرة وتسعى للانتشار في مراكز تجارية أخرى، ورحبًت بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الراغبة في دعم المبادرة الخيرية المبتكرة.

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