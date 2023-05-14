أحمد بن محمد : رؤية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد واضحة بأن المواطن سيبقى أولاً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، واضحة بأن المواطن سيبقى أولاً ونهجنا في دبي ثابت تجاه الارتقاء بجودة حياة المواطنين ورفاههم واستقرارهم الاجتماعي.

وقال سموه في حسابه على تويتر" خلال لقاء مع أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، اطلعت على نتائج ومشاريع اللجنة القائمة ومشاريعها المستقبلية …رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد واضحة بأن المواطن سيبقى أولاً ونهجنا في دبي ثابت تجاه الارتقاء بجودة حياة المواطنين ورفاههم واستقرارهم الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز