الاستجابة الآنية الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية

المصدر: البيان

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نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال خدمتها "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 218,373 طن، منذ إطلاق الخدمة قبل أربع سنوات وحتى 31 ديسمبر 2022. ومن خلال الخدمة، رصدت الهيئة 1,327,583 حالة تسرب في توصيلات المياه بعد العداد، و26,657 خللا، و13,172 حالة زيادة أحمال.

وترسل الخدمة إشعارات آنية للمتعاملين في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليسارعوا إلى فحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحد من الهدر.

ولفت معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تشجع المتعاملين على تعزيز كفاءة الكهرباء والمياه من خلال الشبكة الذكية والعدادات الذكية، التي تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية، بما يتيح لهم مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب تمكينهم من اتخاذ قرارات مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ويستفيد سكان دبي من 2.1 مليون عداد ذكي للكهرباء والمياه في الإمارة، ضمن جهود الهيئة في تطوير بنية تحتية ذكية ومتطورة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يدعم تحويل دبي للمدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. وقد تضاعف عدد العدادات الذكية من 200 ألف عداد في المرحلة الأولى التي انتهت في يناير 2016 إلى 2 مليون و100 ألف عداد حالياً.

وتوفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" ضمن مبادرة الاستجابة الذكية. ويمكن للمتعاملين أيضاً رصد التسريبات من خلال فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي أو عدادات المياه الذكية. وأكدت الهيئة كفاءة أنظمتها في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، فيما ينحصر نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط، وتقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية.

كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية التي يوفرها "متجر ديوا" على تطبيق الهيئة الذكي لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه، إلى جانب تقديم قائمة بشركات الصيانة التي يمكن الاستعانة بها.

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