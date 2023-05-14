«عُمان والاتحاد للقطارات» تتفاهم مع «فالي» لتوفير خدمات الشحن

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع «فالي»، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، لاستكشاف فرص توفير خدمات نقل منتجات خام الحديد بين سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة عبر السكك الحديدية، وربط المجمع الصناعي لشركة «فالي» في ميناء صُحار والمنطقة الحرة بمجمعها الصناعي المخطط إنشاؤه في الإمارات العربية المتحدة.وتعكس هذه الاتفاقية الأهمية اللوجستية التي سيقدمها المشروع لكبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات للاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاقتصادية للمشروع.

وشهد توقيع المذكرة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، وإليانا زغيب، سفيرة البرازيل في الإمارات، حيث قام بتوقيعها كلٌ من أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، وروجيريو نوغيرا، مدير الأعمال والمنتجات في شركة «فالي».

وبموجب هذه المذكرة سيعمل الطرفان على تطوير حلول لوجستية متكاملة لربط المجمع الصناعي لشركة «فالي» في ميناء صحار والمنطقة الحرة لنقل منتجاتها من الحديد ومشتقاته إلى المصانع ومراكز التوزيع التي تسعى «فالي» لتطويرها ضمن خططها المستقبلية في عدة مواقع من بينها المجمع الصناعي المقترح إنشاؤه في إمارة أبوظبي.

وبهذا الصدد، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي : «هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من حرصنا على تأسيس شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، لدعم الآفاق الاستثمارية والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في البلدين».

وقال أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عُمان والاتحاد للقطارات»: «نفخر بتأسيس شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل «فالي» التي تتمتع بتاريخ عريق وخبرة عالمية واسعة في صناعة الحديد، وتعتمد على السكك الحديدية كوسيلة نقل رئيسية في عملياتها اللوجستية».

وأضاف: «تعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها مع «فالي» اهتمام المستخدمين المحتملين بالاستفادة من شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية وخدماتها التي ستتميز بكونها أكثر سرعة واستدامة وموثوقية وأقل تكلفة».

من جانبه، قال روجيريو نوغيرا مدير الأعمال والمنتجات في شركة «فالي»: إن الاتفاقية تعزّز خطط «فالي» الرامية إلى تطوير مجمعات صناعية لها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان لإنتاج منتجات منخفضة الكربون تُستخدم في صناعة الحديد الصلب». موضحاً «أن شراكة «فالي» مع شركة «عُمان والاتحاد للقطارات» تؤكد التقدّم اللوجستي الحاصل على المستوى الإقليمي، والذي يتيح طائفة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويوفر فوائد متنوعة منها إيجاد فرص عمل جديدة وتقديم حلول نقل عالية الجودة».

يُشار إلى أن شركة «فالي» تعتبر إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، مقرها في البرازيل، ولديها تواجد في الخمس قارات، وهي شركة رائدة في إنتاج الحديد. عملت «فالي» على تطوير شبكة السكك الحديدية في البرازيل التي تمتد على مسافة أكثر من 2000 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل «فالي» في ميناء صحار والمنطقة الحرة منذ 12 عاماً، حيث أسست الشركة مجمّعها الصناعي الضخم في ميناء صحار والمنطقة الحرة في عام 2011، لتكون أكبر استثمار صناعي في سلطنة عُمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز