«كهرباء دبي» تقدم 5 أوراق بحثية خلال مؤتمر ITIKD

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر الدولي لابتكارات تكنولوجيا المعلومات واكتشافات المعرفة (ITIKD) 2023 الذي أقيم في مملكة البحرين، ونظمته كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الأهلية، بمشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين والمختصين بتكنولوجيا المعلومات من مختلف دول العالم.

وقدم مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة خلال المؤتمر 5 أوراق بحثية حول استثمار إنترنت الأشياء وبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) لتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع المؤسسات الخدماتية حول العالم، وسبل تسخير أحدث التقنيات الإحلالية والاتجاهات الناشئة في مجال تقنية المعلومات، لتحقيق أكبر عائد ممكن على الاستثمار والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بالدور الذي يؤديه الباحثون الإماراتيون العاملون في مركز البحوث والتطوير، لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تسريع عملية التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار معاليه إلى أن مشاركة المركز في المؤتمرات والمحافل الدولية تؤكد قدرة الكفاءات والمهارات الوطنية على منافسة الكفاءات العالمية، وتعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات البحث العلمي.

رؤية

وأضاف الطاير: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الأبحاث العلمية المتقدمة والمبتكرة الهادفة إلى تحقيق الخطط والطموحات المستقبلية، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ونولي أهمية بالغة للابتكار والبحوث والتطوير واستثمار أحدث التقنيات العالمية لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة والمياه، وترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم.

ونلتزم بتوفير بيئة عمل إيجابية محفزة على الابتكار والإبداع، وتزويد الموظفين بالأدوات اللازمة التي تتيح لهم مواكبة أحدث المستجدات والتغييرات المتسارعة، ليكونوا شركاء فعالين في استشراف وصنع المستقبل.

ويسعدنا قيام الباحثين في مركز البحوث والتطوير بتسخير المرافق المتطورة التي يتضمنها المركز ومن أبرزها مختبر إنترنت الأشياء ومختبر الروبوتات والطائرات المسيرة (الدرون)، أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم؛ والمحطة الأرضية الفضائية لبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس - دي)، من أجل إثراء المجتمع العلمي المحلي والعالمي وتسريع عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر».

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يزخر مركز البحوث والتطوير بباقة من خيرة الكفاءات والمهارات الوطنية، ويضم 48 باحثاً وباحثة من بينهم 32 من حملة الدكتوراه والماجستير».

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