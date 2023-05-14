«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشيوخ البوروندي

المصدر: مبابان - وام

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التقى الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إيمانويل سينزو هيجيرا رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عقد في مملكة أسواتيني.

آفاق

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بوروندي والارتقاء بها لآفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار؛ كما تم بحث آلية تفعيل التعاون البرلماني بين المجلسين الصديقين لدعم القضايا محل الاهتمام المشترك في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار الحمادي إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات، حيث تتميز بعلاقات استراتيجية ومناخ تجاري عالمي. وأكد ضرورة تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين البرلمانات العربية والإفريقية، من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على توطيد العلاقات الإفريقية والعربية لتحقيق الرخاء والازدهار والنماء لجميع شعوب المنطقة.

خبرات

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي، أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشيوخ والمجلس الوطني الاتحادي، وتبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين المجلسين وتطوير العلاقات في المجالات كافة.

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