«مؤتمر التمريض في أبوظبي» يناقش الابتكار والتفكير النقدي

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش، افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة رعاية صحية في الإمارات، والتي تتبع مجموعة بيور هيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في الدولة، مؤتمر صحة الدولي التاسع للتمريض والقبالة والمعروف باسم SINMC.

ويجمع الحدث الرائد طاقم التمريض والقبالة لمناقشة المواضيع الطبية في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتفكير النقدي.

شعار

ويعقد المؤتمر، الذي يشهد حضور أكثر من 500 شخص، في فندق كونراد أبوظبي، تحت شعار «تشكيل مستقبل الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتكنولوجيا والممارسات القائمة على الأدلة»، ويهدف إلى استكشاف وإنشاء وتنفيذ أنظمة رعاية صحية مبتكرة تعطي الأولوية لرفاهية المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

وتماشياً مع التزام اللجنة التوجيهية للمؤتمر بتقديم أعلى مستوى من المحتوى العلمي، سيتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً واسع النطاق من موضوعات تهم طاقم التمريض وطلاب التمريض وغيرهم من المهتمين بالرعاية الصحية عامةً.

وسيكون برنامج المؤتمر حافلاً بأحدث الأبحاث والاتجاهات والأولويات في التمريض، وسيتطلع إلى مستقبل الرعاية الصحية. وتعاونت اللجنة مع عدة منظمات وطنية ودولية لإيجاد تجربة تعليمية فريدة تغطي أهم القضايا الراهنة المتعلقة بهذا المجال.

وسيضم المؤتمر العديد من الخبراء العالميين في هذا المجال، بالإضافة إلى قائمة نخبة من المتحدثين المحليين البارزين التي ستغطي مجموعة واسعة من المواضيع والمحاضرات الحديثة والجلسات التفاعلية لتشجيع تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

خبراء

وسيستقبل الاجتماع العديد من الخبراء العالميين، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين المحليين البارزين، الذين سوف يغطون مجموعة واسعة من المواضيع والمحاضرات الحديثة والجلسات التفاعلية التي من شأنها تعزيز تبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات.

وقالت شيخة جمعة الشامسي، رئيس المؤتمر ومدير التمريض - مستشفى العين: «يلعب طاقم التمريض دوراً حاسماً في تقديم الرعاية الأولية للمرضى، ومن الضروري أن نوفر لهم منصة للتعزيز معارفهم وضمان الاطلاع الدائم بالتحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية.

وأضافت: «يعد المؤتمر منصة مثالية للطاقم التمريضي ليس فقط لمشاركة خبراتهم ورؤاهم، ولكن أيضاً لتعزيز الدور القيادي لمهنة التمريض».من جهته، قال مؤيد محمد حسين، مدير تمريض في شركة «صحة»: «يسعدنا الترحيب بأخصائي الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم لحضور SINMC. ويبرز هذا الحدث ليس فقط منصة لتبادل المعرفة والابتكار في التمريض، ولكنه أيضاً احتفال بالتفاني والرحمة التي تجلبها طاقم التمريض في مجال عملهم».

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