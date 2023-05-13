مؤتمر العناية الحرجة بدبي يكشف عن أصغر جهاز تنفس صناعي في العالم

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المؤتمر التاسع عشر لمؤتمر العناية الحرجة الذي تنظمه جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية عن أصغر جهاز تنفس صناعي في العالم بحجم كف اليد تم انتاجه بعد جائحة كوفيد 19 يمكن للمريض حمله معه في السيارة والمكتب والبيت دون حاجة لإدخال أنبوب عبر الأنف وانما عن طريق لاصق يوضع على الأنف يعطي قوة عاصفة خلال ثوان، مما يجنب المريض قضاء وقت طويل على أجهزة التنفس الصناعي التقليدية وتجنب التخدير أيضا.

وقال الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري العناية الحرجة رئيس المؤتمر إن الجهاز يصلح لمرضى الربو والمرضى ممن لديهم التهابات بكتيرية وفيروسية أو مرضى الأمراض المزمنة التنفسية، لافتا إلى أن 70% من المرضى في غرف العناية الحرجة بات يوضع لهم هذا الجهاز، الذي تم التوصل إليه بعد جائحة كوفيد19، والضغط العالمي الذي حدث على أجهزة التنفس الاصطناعي

كما تم في المعرض الذي تتهافت الشركات العالمية عليه لعرض أحدث منتجاتها، الكشف عن جهازين جديدين، الأول عبارة عن جهاز سونار محمول بحجم كف اليد ، والثاني مونتير صغير جداً ومحمول أيضاً لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى في سيارات الإسعاف والمستشفيات.

ووصل عدد الحضور في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أكثر من 2250 من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة فيما وصل عدد المتحدثين 244 متحدثاً منهم 100 متحدث عالمي و64 متحدثاً إقليمياً إضافة إلى 80 متحدثاً من داخل الدولة، وعدد المحاضرات التي سيتم استعراضها طيلة الثلاثة أيام 255 محاضرة في 56 جلسة عمل، تم تخصيص 10 قاعات للمؤتمر وورش العمل ، إضافة إلى 4 ورش عمل و 4 دورات تدريبية، وذلك في دلالة واضحة على أهمية المؤتمر، الذي يحظى بدعم ومشاركة الاتحاد العالمي لمرضى العناية الحرجة ومؤتمر جمعية التمريض الإماراتية الخامس ومؤتمر الشبكة العالمية لطب الطوارئ الخامس والاجتماع الإقليمي الرابع للعناية العصبية الحرجة لجمعية العناية العصبية الحرجة – فصل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «NCC/‏‏‏‏ENLS».

وارتفع عدد الشركات المشاركة في المعرض المصاحب 37 شركة عالمية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي خاصة وان دبي تعتبر المكان الأفضل والأمثل لطرح الأجهزة الطبية الجديدة نظراً لما تشهده دول المنطقة من نمو متزايد في قطاع الرعاية الصحية.

واستعرض المؤتمر آخر الأبحاث والدراسات حول الالتهابات التسممية وغسيل الكلى في العناية الحرجة وأحدث أساليب وطرق التنفس الصناعي وأمراض القلب والتغذية وسبل التعامل مع حالات الطوارئ في أقسام العناية المركزة في جميع التخصصات الطبية مثل أمراض الكلى وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض العصبية وإصابات الدماغ ومناقشة الأخلاقيات التي تنظم التعامل مع حالات الموت الدماغي السريري والتبرع بالأعضاء البشرية.

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