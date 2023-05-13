«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 7 مناقصات مايو الجاري

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو الجاري 7 مناقصات للعديد من المشروعات، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة طرق، وصيانة وإضافات لعدد من المدارس في الدولة، فيما سيتم طرح هذه المناقصات إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتشمل هذه المناقصات مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شارع كورنيش الشاطئ في أم القيوين من شارع الملك فيصل، ودوار المصلى إلى البلاد القديمة، وازدواجية شارعي الثاني من ديسمبر والشيخ محمد بن راشد، وتتضمن أعمال المشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية في مناطق مختلفة من الإمارة، عبر توفير مواقف مائلة وموازية، وتوفير شبكة لإنارة الطرق، فضلاً عن خمسة دوارات خطوط دائرية جديدة، وصولاً إلى توفير مداخل للمباني المنشأة والمباني قيد الإنشاء ومداخل متقاطعة، وبناء مرافق الصرف على جانبي الطريق، فيما حددت الوزارة موعد فتح مظاريف هذا المشروع 25 مايو الجاري.

وتطرح الوزارة 6 مشروعات لصيانة عدد من المدارس في رأس الخيمة والشارقة وعجمان ودبي، وتم تحديد موعد موحد لفتح مظاريفها جميعاً 23 مايو الجاري، بينما اشترطت الوزارة على مقدم طلب الاشتراك أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة نشاط المقاولات في إمارة دبي.

وشملت مشروعات مناقصات المدارس إضافة لروضة أم عمار بمنطقة الحميدية 1 في عجمان، فيما العمل المطلوب إنشاء مبنى لفصول إضافية في الروضة، وتتكون الأعمال من مبنى الفصول الرئيس ويتضمن مكاناً للاستقبال، إضافة إلى 10 فصول وحمامات للطلاب والمعلمين ومخزن وغرفة كهرباء وغرفة اتصالات، وغرفة للمضخات وخزان للمياه مع سور، وخزان مياه الصرف الصحي، وغرفة الجهد المنخفض والأعمال الخارجية.

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