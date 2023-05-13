نهيان بن مبارك يحضر أفراح الوحشي والمهيري

المصدر: أبوظبي - البيان

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد حمد سعيد الوحشي بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة أحمد عبدالله خادم المهيري، وذلك بصالة الأرجوانة بمدينة الشامخة في أبوظبي.

وحضر الحفل الذي تخللته فقرات تراثية وشعبية، غريب راشد الوحشي معرف قبيلة الوحاشا، وعدد من كبار الشخصيات، وجمع من الأهل والأصدقاء.

كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الحفل الذي أقامه خالد لطفي طافش بمناسبة زفاف نجليه محمد إلى كريمة إبراهيم أحمد الخطيب وأسامة إلى كريمة محيي الدين محمد زين، وذلك في قاعة مركز بن حم الثقافي في مدينة العين.

حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من المدعوين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

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