«الجمارك وأمن المنافذ» تنظم ورشة عن أمن السفن

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ، بالتعاون مع دائرة النقل في المملكة المتحدة، ورشة عمل حول منهجيات العمل لفريق التدقيق البحري.

وتهدف الورشة، التي استمرت على مدى 4 أيام في ميناء خليفة بأبوظبي، إلى تزويد مدققي الامتثال بالإدارة العامة لأمن المنافذ بالمعارف والخبرات وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية التي تمكنهم من القيام بدورهم الوظيفي في تطبيق المعايير الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ، بما يدعم منظومة الأمن والاستقرار في الدولة.

وقال محمد أحمد الكويتي مدير عام أمن المنافذ نحرص على تزويد منتسبيها بأحدث المعارف والخبرات والتقنيات لرفع مستوى مهارتهم وكفاءتهم وتمكينهم من الاطلاع الدائم على أحدث المستجدات في مجال عملهم والقيام بدورهم الوطني عبر الاستفادة من علاقات الشراكة والتعاون البناء التي تربط الهيئة وإداراتها بالمؤسسات.

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