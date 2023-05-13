تكريم الرعاة والمشاركين في قمة إدارة الطوارئ والأزمات 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرم علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب قيادات الهيئة، الشركاء والرعاة والمشاركين في فعاليات قمة إدارة الطوارئ والأزمات 2023 التي أقيمت على مدار يومين 9 و10 مايو الجاري في فندق سانت ريجيس – السعديات بأبوظبي.

وكرم علي سعيد النيادي مختلف اللجان والفرق والخلايا المتميزة التي تركت أثراً منشوداً في مواجهة جائحة «كوفيد 19». كما كرم عدداً من قيادات الهيئة السابقين وهم: محمد خلفان الرميثي، الدكتور جمال الحوسني، وشهوان سرور الظاهري، على ما قدموه من عمل متفانٍ وإخلاص أثناء عملهم في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وكرمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث متمثلة بمديرها العام علي راشد النيادي، الشركاء وهم: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي كشركاء استراتيجيين للقمة، وكالة أنباء الإمارات كشريك إعلامي، سكاي نيوز عربية كشريك إعلامي دولي، اتصالات من e& كشريك استراتيجي رقمي، أكاديمية ربدان كشريك أكاديمي، ومركز ترندز للدراسات والبحوث كشريك استشاري، إضافة إلى المتحدثين ومديري الجلسات المشاركين في فعاليات اليوم الأول من قمة إدارة الطوارئ والأزمات 2023 ومنحهم شهادات التقدير.

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