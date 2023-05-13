شرطة دبي: تأجير السيارات قطاع حيوي داعم لاقتصاد الإمارة

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أن قطاع تأجير السيارات يعد من أهم القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد الإمارة، خصوصاً للأنشطة السياحية، مؤكداً أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها المساهمة في تسوية القيود المترتبة على ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات من تراكم للمخالفات وعدم تجديد المركبات المنتهية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء الرزوقي مع ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه بالوكالة العقيد عصام إبراهيم العور، ومديري الإدارات الفرعية بالإدارة العامة للمرور، مع عدد من ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات في الإمارة، واستعرضوا خلال الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع شركات مكاتب التأجير.

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من جانبه، أكد اللواء سيف المزروعي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تسوية أوضاع ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات وتنظيم العلاقة بين ملاك وأصحاب مكاتب التأجير والمستهلك، وذلك لكسب ثقة وولاء المستهلكين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال هذا المجال. وأشار اللواء سيف المزروعي إلى أنه سيتم العمل على إيجاد برنامج يقوم بعملية تنظيم عقد الإيجار، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة لإيجاد الحلول المناسبة بالملاحظات التي تتعلق بهذا القطاع.

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