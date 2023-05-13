«اجتماعية الشارقة» تطلق الدورة 4 من «المؤسسات المراعية للسن»

المصدر: الشارقة - وام

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أطلق «مكتب الشارقة مراعية للسن» في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، دليل المشاركة في مبادرة المؤسسات المراعية للسن في دورتها الرابعة، التي تستهدف تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية لوضع برامج وخدمات تساعد كبار السن وتسهل عليهم حياتهم ويومياتهم وتسهم في دمجهم بالمجتمع من خلال المعايير التي وضعتها الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وهي شبكة تضم العديد من الدول من مختلف أنحاء العالم، وتعد الشارقة عضواً فيها منذ العام 2017.

وجاءت المبادرة انطلاقاً من اهتمام إمارة الشارقة التي أولت العناية والرعاية لكبار السن، ولتحقيق الريادة في مجال خدمة هذه الفئة، وحرصاً من «مكتب الشارقة مراعية للسن» على تطبيق المعايير العالمية للمدن المراعية للسن في المؤسسات التي تقدم الخدمات لكبار السن.

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