المفوض التجاري الفرنسي: علاقاتنا مع الإمارات تشهد تطوراً كبيراً

المصدر: دبي – وام

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أكد أكسيل بارو، المفوض التجاري الفرنسي الجديد لدى الدولة المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس الشرق الأوسط»، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لباريس من شأنها دفع العلاقات التجارية وغيرها من المجالات إلى آفاق أرحب.

وشدد على أن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا الإمارات تشهد تنامياً وتطوراً كبيرين، مشيراً إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين بلاده والإمارات قد حققت قفزة كبيرة العام الماضي مسجلة أكثر من 7.31 مليارات يورو (8 مليارات دولار) بزيادة 21 % مقارنة بعام 2021.

استثمارات

وأشار بارو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن بلاده أكبر مستثمر أوروبي في الإمارات بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 4.02 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) بنهاية 2020، وبحصة تبلغ 20 % من إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في الدولة، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا 3.019 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) بنهاية 2021.

وأعلن تنظيم النسخة الأولى لمعرض رؤية الخليج «فيجن جولف» أكبر فعالية تجارية اقتصادية بين فرنسا ودول الخليج بما فيها دولة الإمارات يومي 13 و 14 يونيو بمركز المؤتمرات في وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية في باريس، تحت رعاية إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى فتح قنوات جديدة للتعامل التجاري بين الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الفرنسي ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية بين فرنسا ودول المنطقة خاصة الشركات الإماراتية.

علاقات

وقال إن الإمارات تعد أكبر مستقبل في المنطقة للصادرات الفرنسية، منوهاً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا تأتي تأكيداً على متانة العلاقات الثنائية المستدامة بين البلدين، والتي تشهد تنامياً وازدهاراً في المجالات كافة.

وأكد عمق العلاقات الراسخة مع الإمارات وحرص بلاده على روابط الصداقة القوية والثقة المتبادلة مع الإمارات. ولفت إلى أن الإمارات تحتضن عدداً كبيراً من الشركات الفرنسية يتجاوز 600 شركة تعمل في الدولة وتوظف نحو 30 ألف شخص، موضحاً أن العديد من كبريات الشركات الفرنسية إلى جانب الشركات المتوسطة والصغيرة اختارت إمارة دبي مقراً إقليمياً لعملياتها، مع تنوع قطاعاتها بدءاً من صناعة الطاقة المتجددة والمستدامة والفضاء والمنتجات الاستهلاكية والمستحضرات التجميلية والنقل والبنوك والتأمين والفنادق والطيران.

شراكة

وتعد فرنسا رابع أكبر شريك تجاري للإمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، وتأتي في المركز الرابع في عمليات إعادة التصدير، والمركز السادس في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية والمرتبة الثالثة بين أكبر دول الاتحاد الأوروبي مصدراً للواردات الإماراتية.

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