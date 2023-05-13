شرطة دبي تطلع «الداخلية» الفلبينية على إنجازاتها في مكافحة الجرائم

المصدر: دبي - البيان

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بحثت شرطة دبي مع وفد فلبيني التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أهم الممارسات والإنجازات التي حققتها شرطة دبي في مجال مكافحة الجرائم.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي مع بنيامين أبالوس، وزير الداخلية والحكم المحلي في الفلبين الذي زار القيادة العامة لشرطة دبي.

واطلع الوزير الفلبيني على عرض يوضح الإحصائيات التي حققتها شرطة دبي في مجال مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، وكذلك مستوى التعاون الدولي لمكافحة والحد من الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع مختلف الجهات الأمنية والشرطية في العالم، بما يحقق الأمن والأمان في المجتمعات في مختلف دول العالم.

واستمع الوزير إلى شرح حول تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي أطلقته شرطة دبي عام 2019، وشهد مشاركة 48 فريقاً، وفي العام الذي يليه 2020، مشاركة 46 فريقاً، وفي العام الماضي، مشاركة 34 فريقاً، بهدف تبادل الخبرات مع الفرق الأخرى، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وهو ما يعكس مدى اهتمام قوات الشرطة من مختلف دول العالم على المشاركة، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية.

دورية فريدة

واطلع الوزير على الدورية الذكية الفريدة من نوعها «غياث»، واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتحوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري، كما اطلع على الأدوات والمعدات المستخدمة من قبل الإدارات التخصصية.

وزار الوزير والوفد المرافق له مركز الشرطة الذكي «SPS» في حي دبي للتصميم، وتعرف على الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، واختلاف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أو «درايف ثرو» أو «ووك إن»، واللغات المقدمة.

حضر اللقاء كل من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد عيد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط والوفد المرافق للوزير الفلبيني.

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