المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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توصلت ندوة علمية نظمتها كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي تحت عنوان «ضمانات الحقوق الأسرية في التوجيه والتحكيم الأسري»، بحضور أ. د. عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري الرئيس التنفيذي للكلية، إلى 15 توصية لحماية الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع في أثناء إجراءات التقاضي. وأدار الندوة التي حضرها أيضاً عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الكلية والمشاركين فيها والمدعوين أ. د. علي الرواحنة رئيس قسم الشريعة.

تشريعات ناظمة

وتضمنت التوصيات، إعادة النظر في التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بما يتوافق مع المشكلات التي تطرأ على المجتمع بتغير الأزمان والأحوال، وعقد شراكات مع دوائر التوجيه الأسري في الدول العربية وتبادل الخبرات والاستفادة في ما بينها، وتقديم الاستشارات الأسرية عن طريق وسائط التواصل المختلفة، والتعريف بلجان التوجيه الأسري بحجز مساحات إعلانية، وتخصيص قسم للتوجيه والإرشاد الأسري في الجامعات وكليات الشريعة، ووضع شروط خاصة للقبول في هذا القسم بغرض تخريج موجه أسري ناجح وفعال في المجتمع.

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