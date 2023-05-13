«فخر الوطن» يحتفي بالكوادر التمريضية في يومهم العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفى مكتب فخر الوطن باليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف 12 مايو، وثمن الدور البارز الذي يقوم به طاقم التمريض في القطاع الصحي في الإمارات والارتقاء به لتحتل الدولة مكانة رائدة ومميزة عالمياً في الخدمات الصحية.

ونوه المكتب بهذه المناسبة بجهود الكوادر التمريضية التي تشكل خط الدفاع الأول لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع عبر توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم من خلال الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات والأزمات الصحية.

وعبرت موزة سعيد الجنيبي مسؤول وحدة التمريض- العيادات الخارجية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية، التي تعمل في مجال التمريض منذ 24 عاماً، عن شغفها بممارسة مهنة التمريض قائلةً: «لطالما كان مكتب فخر الوطن الداعم الرئيسي لممارسة المهنة، خصوصاً في أوقات الأزمات التي نواجهها، وهو ما منحنا القوة للعمل بكل شغف».

وقالت الدكتورة عائشة علي أحمد المهري، المدير التنفيذي للتمريض والقبالة في برجيل القابضة، إن مهنة التمريض مهنة سامية جوهرها مساعدة الناس ورسم البسمة على وجوههم، وعبرت عن فخرها بكونها جزءاً من القطاع الصحي في الدولة. وأضافت «أجد أن التحديات التي نواجهها في ممارسة مهنة التمريض ما هي إلا فرص تؤهلنا لأن نكون على جاهزية تامة للتغيرات المستقبلية الحاصلة في القطاع الصحي».

وعبرت عن حرصها على التطوير المستمر للخبرات والمهارات لتنفيذ الاستراتيجيات التي تتماشى مع رؤية القيادة أن تكون عاملاً مؤثراً في تنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها بناء الوطن بسواعد صحية . وأكدت الدكتورة عائشة المهري، التي تعمل في المجال الطبي منذ 25 عاماً، أن الإمارات نموذج يحتذى في القطاع الطبي وضربت أروع الأمثلة في الاستباقية في مواجهة الأزمات الصحية .

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