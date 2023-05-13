بلدية دبي تدشّن الأعمال التطويرية لدوار الساعة في ديرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي البدء في الأعمال التطويرية لدوار الساعة في منطقة ديرة، وسيتضمن المشروع إعادة تأهيل وتنفيذ المنظر الجمالي داخل الدوار، من خلال المزج بين الأرضيات الصلبة، والزراعة الخضراء والإضاءة متعددة الألوان، إضافة إلى تصميم جديد لنافورة المياه بداخله.

وذلك ضمن جهود البلدية في تسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية، واهتمامها بالتطوير العمراني والحضري المستدام، الذي يواكب تطلعات إمارة دبي، وخططها للتنمية الحضرية والاقتصادية المستقبلية.

خطط تطويرية

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: وضعت بلدية دبي خططاً تطويرية لكل المعالم الرئيسية في إمارة دبي، ومنها تطوير دوار الساعة في ديرة، الذي يعد أحد أهم النصب التذكارية، ومن أبرز المعالم الهندسية، التي تشتهر بها الإمارة، ويأتي المشروع ضمن أهداف البلدية في العمل على التخطيط الحضري المستدام عالي المستوى، الذي يعزز من جاذبية دبي وجماليتها.

وضمان مواكبتها للمستقبل، من خلال الاهتمام بالمعالم التراثية والعمرانية، والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمقبلة. كما يتماشى المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى رسم خريطة متكاملة، لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

زراعة تجميلية

من جهته أفاد المهندس جابر آل علي، مدير إدارة الصيانة في بلدية دبي، أن الأعمال التطويرية، التي تنفذها البلدية حالياً في دوار الساعة؛ تتضمن أعمال الزراعة التجميلية، واستبدال الأرضيات الحالية بأرضياتٍ صلبة، وتنفيذ أعمال الإضاءة متعددة الألوان، وإعادة تصميم النافورة، حيث ستسمر تلك الأعمال لمدة هي 3 أشهر، وستجري بلدية دبي أعمال التطوير، بحيث يتناسب التصميم العصري للدوار مع نمط مدينة دبي .

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