عبدالرحمن العويس: ابتكار إطار عمل لتطوير مهنتي التمريض والقبالة

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعتبر من الدول الرائدة في ابتكار إطار عمل استراتيجي علمي ومتكامل، تعمل بموجبه على تطوير وتعزيز وحوكمة مهنتي التمريض والقبالة، بما يتماشى مع أولويات الصحة والوقاية وأفضل الممارسات المتقدمة المتبعة والتوجهات المستدامة والمواثيق الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال معالي العويس بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، تعد مهنة التمريض إحدى ركائز المنظومة الصحية في الدولة، ومن أهم المهن الاستراتيجية بالنظام الصحي لدعم التغطية الصحية الشاملة.

حيث تعمل الجهات الصحية على توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة، واستشراف مستقبل التمريض في إطار استراتيجية مستقبلية، لتعزيز جذب المواهب الوطنية للمهنة والاستثمار في الكوادر الصحية المستدامة لدعم سياسة التوطين وضمــان ديمومتها، ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة المتعلقة بالمنظومة الصحية، ورفع التشريعات والقوانين المنظمة للمهنة في الدولة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

جهود

وأشاد معاليه بجهود وأداء كوادر التمريض في الإمارات، التي أثبتت دورها الحيوي ضمن خط الدفاع الأول، من خلال تقديم أفضل رعاية صحية على مختلف مستويات التخطيط الاستراتيجي والقيادة الميدانية والرعاية الصحية، لينالوا تقدير ودعم القيادة الحكيمة للدولة، تأكيداً على أهمية المهنة في خدمة الوطن ودورها في تحقيق أعلى مستويات الريادة في الرعاية الصحية وبناء نظام صحي مستدام بمعايير عالمية.

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