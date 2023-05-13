ممرضات: القطاع الصحي يتصدر أولويات القيادة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عدد من الممرضات أن القطاع الصحي يتصدر أولويات القيادة الرشيدة، ما جعل الإمارات رائدة إقليمياً ودولياً في مجال الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لإدارة التمريض في مجموعة برجيل القابضة، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض:

في دولة الإمارات نلمس التقدم الذي يشهده حالياً قطاع التمريض وإدخال الذكاء الاصطناعي وأتمتة البيانات الطبية، برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، حيث يتميز القطاع التمريضي بالعمل الجاد على تطوير الخبرات والمهارات الفردية للعاملين فيه، بشكل يتماشى مع احتياجات المرضى وتحقيق مستوى الرضا عن الخدمات .

حجر الأساس

وقالت خديجة حسن العمصي، مديرة إدارة جودة التمريض، «عضو مجلس نافس للشباب»: إن مهنة التمريض مهنة إنسانية سامية، تساهم في إنقاذ الأرواح، وفي دولتنا الحبيبة يعد القطاع الصحي عامة والتمريض خاصة من أهم أولويات القيادة الرشيدة، فقد حظي قطاع التمريض بدعم كبير من حيث المنح الدراسية والتدريب بمكافآت شهرية من «نافس».

وذلك يسهم بصقل خبراتهم والارتقاء بها للمستويات العالمية وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وكل ذلك يساعد على الارتقاء بالقطاع الطبي الصحي في الدولة باعتبار أن التمريض حجر الأساس في أي منظومة صحية، وهذا ما يميز دولة الإمارات عن غيرها وهو الكفاءات البشرية.

تمكين المرأة

وعبرت إلسا ميمون، نائب مدير التمريض التنفيذي، بأحد مستشفيات أبوظبي، عن فخرها بالعمل كممرضة في دولة الإمارات لسنوات عديدة ساعدتها في صقل خبرتها واكتسابها الكثير من المعارف التي أثرت خبرتها المهنية. وأوضحت أن الممرضات في دولة الإمارات قدمن من ثقافات ومهارات ومعرفة مختلفة، ما يعتبر إضافة للرعاية الصحية، ويساعد ذلك في ضمان حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز