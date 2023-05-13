دفاع مدني دبي يوقّع اتفاقية مع جمعية مهندسي الإطفاء العالمية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مذكرة تفاهم مع جمعية مهندسي الإطفاء العالمية، وذلك انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، على دعم وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الريادة في عمليات الإطفاء والإنقاذ وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، ويأتي توقيع المذكرة على هامش أعمال مؤتمر قادة الإطفاء والإنقاذ العالمي التي نظمته الجمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني دبي والمجلة العالمية للسلامة من الحريق مؤخراً في فندق غروفنرهاوس دبي.

ولفت دفاع مدني دبي إلى أن المذكرة إلى تهدف إلى تعزيز وتحسين علوم وإجراءات الإطفاء والوقاية من الحريق وهندسة الإطفاء والعمليات والتدابير المرتبطة بها.

إضافة إلى تطوير المعايير والأنظمة المهنية في مجالات السلامة من الحريق ورفع كفاءة الكادر الميداني وتطوير وتحسين إجراءات العمل، وتعزيز التميز واستدامة الأداء وتبادل المعرفة والخبرات ذات العلاقة بمجال عمل كلا الطرفين، وتعزيز الإبداع والابتكار في المجالات الميدانية والإدارية، إلى جانب توظيف قدرات الطرفين لتحقيق جودة الحياة بأعلى معايير السلامة العامة.

وقع المذكرة من جانب الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي العميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، فيما وقع عن جمعية مهندسي الإطفاء ستيف هام الرئيس التنفيذي لجمعية مهندسي الإطفاء العالمية.

يذكر أن جمعية مهندسي الإطفاء تضم في عضويتها أكثر من 10,000 منتسب من المتخصصين والخبراء في مجال الإطفاء والسلامة من جميع أنحاء العالم كما يقع فرعها الإقليمي في منطقة الخليج والشرق الأوسط في إمارة دبي.

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