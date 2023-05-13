33 جمعية عالمية و2000 طبيب في مؤتمر العناية الحرجة

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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برعاية جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، وبحضور رؤساء 33 جمعية عالمية، وأكثر من 2000 طبيب ومتخصص في العناية الحرجة انطلقت، صباح أمس، فعاليات المؤتمر التاسع عشر للعناية الحرجة، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الصحي في الدولة.

وقال ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم في كلمة افتتاح المؤتمر: إن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطوراً سريعاً في مجمل الممارسات الطبية والتجهيزات والتقنيات، ولا سيما المتصلة بوحدات العناية الحرجة، إحدى أبرز الوحدات العلاجية في المؤسسات الصحية، والتي تمثل نقطة فاصلة في حياة الكثيرين، ممن تدفعهم ظروفهم المرضية للمرور بهذه الوحدات بالغة الأهمية.

دور حيوي

وأضاف: مما لا شك فيه أن وحدات العناية الحرجة، وطب الطوارئ بوجه عام، له دوره الحيوي البالغ في المنظومة الصحية، بل ويعد الآن واحداً من المؤشرات العالمية لقياس كفاءة لمنشآت الطبية، فضلاً عن كونه ترجمة حقيقية لنوعية الخدمات ومستوى جودتها.

وأكد الصايغ أن رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية للمؤتمر تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأهداف الرئيسة، التي نسعى إلى تحقيقها في ظل قيادتنا الرشيدة، والتي تتضمن إرساء نظام صحي بالدولة ذي معايير عالمية، وتحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي كان منارة للعلم والعلماء والباحثين .

بدوره أكد الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري العناية الحرجة رئيس المؤتمر أن المؤتمر يلقي الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في التنفس الاصطناعي وأحدث الأدوية بجانب آخر ما توصل إليه علم العناية الحرجة .

إلى ذلك قام ميرزا الصايغ، والحمد بن كلبان، وحسين ناصر آل رحمة بافتتاح المعرض المصاحب، الذي تشارك فيه 32 شركة عالمية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الاصطناعي لعرض أحدث الأجهزة والمنتجات في مجال طب العناية الحرجة.

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