صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيسة البوندستاغ الألماني

المصدر: برلين - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات مع مات بربل باس رئيسة البوندستاغ الألماني في مقر البرلمان، خلال الزيارة الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس إلى ألمانيا.

وتم خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل تطوير العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في كل المجالات.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين اتفاق البلدين على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم كل الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد معالي صقر غباش حرص دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تنمية علاقات الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية بين البلدين، مؤكداً الحرص على استثمار ما وصلت إليه مستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية، وتعزيزها لتشمل القطاعات كافة، بما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.

واستعرض معاليه المسيرة البرلمانية في الدولة من تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ورفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50 في المئة في المجلس الوطني الاتحادي.

وقدم معالي صقر غباش دعوة إلى رئيسة البوندستاغ الألماني، ولأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية لزيارة الإمارات، وللمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ «كوب28».

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