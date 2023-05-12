الطقس غداً في الإمارات صحو بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 21:42 والمد الثاني عند الساعة 06:56.

الجزر الأول عند الساعة 13:33 والجزر الثاني عند الساعة 01:05

بحر عمان: خفيف.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 04:41 الجزر الاول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة 23:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 25 70 15

دبي 41 26 75 20

الشارقة 40 25 65 15

عجمان 41 25 70 20

أم القيوين 42 23 75 15

رأس الخيمة 43 22 65 20

الفجيرة 35 24 80 20

العـين 44 26 60 10

ليوا 44 24 60 10

الرويس 38 24 65 25

السلع 37 25 60 15

دلـمـا 39 27 75 30

طنب الكبرى 38 26 80 25

طنب الصغرى 38 26 80 25

أبو موسى 39 25 80 30

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