عبدالله بن زايد والوزير الأول المنسق للسياسات الاجتماعية في سنغافورة يبحثان التعاون والشراكة بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ثارمان شانموجاراتنام وزير أول ووزير منسق للسياسات الاجتماعية في جمهورية سنغافورة العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه مع الوزير السنغافوري في أبوظبي مساء أمس ، واستعرضا خلاله الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في عدة قطاعات ، من أبرزها التعليم والبحث العلمي ، بالإضافة إلى الاقتصادية والتجارية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ثارمان شانموجاراتنام، وأكد حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية سنغافورة الصديقة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وعقب اللقاء أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريما لمعالي ثارمان شانموجاراتنام والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.

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