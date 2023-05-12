«كهرباء دبي» تبدأ التسجيل لحضور مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي بدء التسجيل المبكر لحضور فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية، كما دعت المهتمين للتسجيل لحضور الجلسات النقاشية المتخصصة والندوات المبتكرة خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، والاستفادة من خصم التسجيل المبكر الذي يستمر حتى 31 يوليو المقبل.



ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل، نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين والباحثين من مختلف أنحاء العالم. ومددت الهيئة فترة استلام طلبات مشاركة الأوراق البحثية والاكتشافات العلمية في المؤتمر حتى 1 يونيو المقبل، لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الباحثين والعلماء من مختلف أنحاء العالم لتقديم طلبات مشاركة أوراقهم البحثية لعرضها خلال المؤتمر العلمي والتقني، الأول من نوعه في المنطقة في مجال أنظمة الطاقة الشمسية.



ويركز المؤتمر على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ لتقييم أدائها. كما يغطي العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، والتقنيات التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.



استدامة



وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تحرص الهيئة على أن تكون سبّاقة في تنظيم الفعاليات العالمية الفريدة من نوعها، وجلبها إلى المنطقة، لتعزيز مشاركة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العمل المناخي العالمي وصياغة أجندة الاستدامة، وتمهيد الطريق لإيجاد فرص جديدة للتبادل العلمي ومناقشة التطورات النوعية ومد جسور التواصل.

ونتطلع إلى أن يكون مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية الذي تنظمه الهيئة، منصة عالمية لتعزيز زخم العمل المناخي من خلال ابتكارات جديدة تعزز كفاءة الطاقة، تدعم التحول نحو مستقبل حيادي الكربون، وتلبي الحاجة الماسة لتسريع معالجة التحديات الحالية والمستقبلية. وإلى جانب ذلك، يدعم المؤتمر مساعينا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجهود الهادفة إلى التصدي للتغير المناخي، لا سيما في عام الاستدامة في دولة الإمارات، واستعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل.



خبرات



ومن جانبه قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: مددت الهيئة فترة استلام طلبات مشاركة الأوراق البحثية والاكتشافات العلمية في المؤتمر حتى 1 يونيو 2023، لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الباحثين والعلماء من مختلف أرجاء العالم لتقديم طلبات مشاركة أوراقهم البحثية لعرضها خلال المؤتمر، وتبادل الخبرات والتجارب حول مجموعة واسعة من المواضيع.

ويمكن للمهتمين التقدّم بطلباتهم حتى 1 يونيو 2023، لعرض أوراقهم البحثية واكتشافاتهم العلمية خلال المؤتمر من خلال الرابط: https://mbrsic.ae/en/mena-sc. فيما يمكن للمهتمين التسجيل لحضور المؤتمر والاستفادة من خصم التسجيل المبكر من خلال الرابط: https://mbrsic.ae/en/mena-sc/registration/.

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