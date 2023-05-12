مباحثات إماراتية فرنسية لتفعيل العلاقات البرلمانية

المصدر: باريس - وام

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات مع السيناتور جيرارد لشر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بمقر المجلس في باريس، وذلك خلال الزيارة الرسمية للمجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية فرنسا.

مشاركة

وتم خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في المجالات كافة، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل التعاون بين الدولتين في جميع المجالات لا سيما في دعم توجهات الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما تحققه هذه الشراكة من مزيد من التفاهم والتعاون والتنسيق على الصعيد الدولي، في ظل التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس، وكل من ميرا السويدي رئيسة مجموعة الصداقة الإماراتية- الأوروبية، ومروان المهيري نائب مجموعة الصداقة الإماراتية- الأوروبية.

وسارة فلكناز مجموعة الصداقة الإماراتية- الأوروبية، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

كما حضر اللقاء من الجانب الفرنسي في مجلس الشيوخ كل من السيناتور روجيه كروتشي النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، والسيناتور كريستيان كامبون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، والسيناتور أوليفيه كاديك، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية- الخليجية، والسيناتورة جويل جيرو- ميلام الرئيسة المفوضة للعلاقات مع دولة الإمارات في مجموعة الصداقة.

تعاون

وتقدم معالي صقر غباش- في بداية اللقاء- بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الشيوخ، ولجمهورية فرنسا الصديقة، حكومة وشعباً، على حسن الاستقبال والضيافة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون البرلمانية والثنائية ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا في المجالات المختلفة، ومنها المجال البرلماني، وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في استضافة مؤتمر المناخ «COP28».

وقال معاليه: إن العلاقات الثنائية الإماراتية- الفرنسية شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، بفضل حرص قيادة البلدين الصديقين، إلى جانب تقارب وجهات النظر في المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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