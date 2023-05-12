أحمد بن سعيد: محمد بن راشد مهندس السياسات الاقتصادية التقدمية وقيادته وراء نجاحنا

المصدر: (دبي - لؤي عبد الله)

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ذكر التقرير السنوي لمجموعة الإمارات للعام المالي 2022 - 2023، أن المجموعة حققت أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية.

وسجلت كل من «طيران الإمارات» و«دناتا» ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بجائحة كورونا تقريباً في مختلف بقاع العالم.

وأظهر التقرير أن مجموعة الإمارات حققت أرباحاً قياسية قدرها 10.9 مليارات درهم مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليارات درهم في السنة السابقة.

وبلغت إيرادات المجموعة 119.8 مليار درهم بارتفاع 81 % عن نتائج السنة السابقة. وبلغت الأرصدة النقدية 42.5 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق، بزيادة 65 % عن السنة السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى الطلب القوي عبر جميع أقسام الأعمال والأسواق.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الإمارات قدمت ريعاً لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قدره 4.5 مليارات درهم. ولفت إلى سداد 3 مليارات درهم من الديون التي تحملتها المجموعة خلال أزمة «كوفيد-19» قبل موعد استحقاقها.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: نفخر بأدائنا في عام 2022 - 2023 الذي لا يمثل تعافياً كاملاً فحسب، بل يعد إنجازاً قياسياً أيضاً.

ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي كانت وراء نجاحنا اليوم وعلى مر السنين.

كما أن مهندس السياسات الاقتصادية التقدمية في دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو أيضاً المحرك لمسار مجموعة الإمارات، إذ بدون قيادته ودعمه، فإن حجم طيران الإمارات لم يكن ليبلغ نصف ما هو عليه اليوم.

وأضاف سموه: أنا فخور بأداء مجموعة الإمارات في 2022 - 2023، ومساهمتنا في استعادة حركة النقل الجوي والسياحة عبر الأسواق التي نخدمها، بما في ذلك النمو المذهل الذي حققته دبي بنسبة 97 % على أساس سنوي في أعداد الزوار الدوليين لعام 2022.

خطط نمو

وقال سموه إن مجموعة الإمارات تعد أكبر لاعب في قطاع الطيران بالإمارات الذي يدعم أكثر من 770 ألف وظيفة ويولد مساهمة تقديرية في الناتج المحلي الإجمالي تزيد على 47 مليار دولار (172.5 مليار درهم).

ومن خلال خطط للنمو، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نتوقع ارتفاع مساهمتنا بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدى العقد المقبل من خلال التوظيف المباشر وغير المباشر، والإنفاق على سلسلة التوريد، والإنفاق السياحي، والاستفادة من التجارة وحركة البضائع.

وأضاف سموه: لقد توقعنا عودة قوية لأعمالنا، ومع رفع آخر قيود السفر وموجة الطلب الناجمة عن ذلك، كنا على استعداد لتوسيع عملياتنا بسرعة وأمان لخدمة عملائنا. وساعدت استثماراتنا المستمرة في علامتنا التجارية، وفي منتجاتنا وخدماتنا، في زيادة تفضيل العملاء، ووضعتنا في مكانة ممتازة في السوق.

ونتيجة لذلك، حققنا أداءً مالياً قياسياً وأرصدة نقدية قياسية عن السنة المالية. وهذا يعكس قوة نموذج أعمالنا المثبت، وتخطيطنا المستقبلي الدقيق، والعمل الجاد لجميع موظفينا، وشراكاتنا القوية عبر منظومة الطيران والسفر.

توظيف

وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال العام لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 20 % إلى 102379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية.

وخلال السنة المالية 2022 - 2023 استثمرت مجموعة الإمارات ما مجموعه 7.2 مليارات درهم في طائرات ومنشآت ومعدات وشركات جديدة وأحدث التقنيات لتهيئة الأعمال للنمو المستقبلي.

وتشمل التزاماتها بمليارات الدولارات برنامجاً ضخماً لتحديث مقصورات الطائرات، وطلب شراء 5 طائرات شحن جديدة من طراز «بوينج 777»، وبناء مركز جديد لتدريب الطيارين.

وافتتاح «بستانك» أكبر مزرعة عمودية في العالم في دبي بالشراكة مع «كروب ون»، وطائرات تدريب جديدة لطلبة أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، واستحواذ «دناتا» على 30 % من الأسهم للحصول على الملكية الكاملة لعمليات المناولة الأرضية في البرازيل، وبناء منشأة شحن متطورة جديدة في أربيل بالعراق.

استدامة

وواصلت مجموعة الإمارات التقدم في رحلتها للاستدامة خلال العام. والجدير بالذكر أنها وقعت على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو مبادرة تطوعية، حيث ستعمل «طيران الإمارات» و«دناتا» على جعل أهداف ومبادئ التنمية المستدامة للأمم المتحدة جزءاً من استراتيجيتهما وثقافتهما وعملياتهما.

1.2 تريليون درهم إيرادات في 20 عاماً

بلغت إيرادات «طيران الإمارات» خلال العشرين عاماً الماضية أكثر من 1.2 تريليون درهم، على الرغم من التحديات التي واجهت صناعة النقل الجوي العالمي خلال العقدين الماضيين.

وأظهر تحليل «البيان» لتقارير الناقلة المالية على مدى العقدين الماضيين أن «طيران الإمارات» رفعت إيراداتها من 13.1 مليار درهم في السنة المالية 2003 - 2004 إلى 107 مليارات درهم في السنة المالية 2022 - 2023، لتسجل بذلك إجمالي إيرادات بقيمة تجاوزت 1.2 تريليون درهم خلال 20عاماً.

وبعد 3 سنوات عجاف عاشها العالم تحت وطأة الجائحة، عادت «طيران الإمارات» في السنة المالية 2022 - 2023 لتبهر العالم بأداء تاريخي هو الأفضل منذ تأسيسها حتى الآن، ورسخت بذلك مكانتها في صدارة صناعة الطيران في العالم.

مجموعة الإمارات تكافئ موظفيها براتب 24 أسبوعاً

منحت مجموعة الإمارات مكافأة لفرق عملها توازي راتب 24 أسبوعاً، على أن يتم إيداعها في رواتب شهر مايو.

وتأتي المكافأة احتفاء من المجموعة بأدائها القياسي للسنة المالية 2022 - 2023، التي سجلت خلالها عامها الأعلى ربحية على الإطلاق، محققة أرباحاً قياسية جديدة، قدرها 10.9 مليارات درهم، وإيرادات بقيمة 119.8 مليار درهم.

وخلال السنة المالية الماضية رفعت طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، خلال العام لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 20% إلى 102379 موظفاً، يمثلون 160 جنسية.

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