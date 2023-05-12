42 رحلة لـ«طيران الإمارات» و«الاتحاد» أسبوعياً إلى فرنسا

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قدمت دولة الإمارات، وجمهورية فرنسا، نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران مع زيادة عدد الرحلات والنمو المطرد في حركة التدفقات السياحية بين البلدين الصديقين، فيما تسيّر «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» 42 رحلة إلى فرنسا أسبوعياً.

وترتبط الإمارات وفرنسا بتعاون استراتيجي طويل الأمد في قطاع الطيران المدني، وقد بدا ذلك جلياً من خلال العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون.

حيث وقع الجانبان اتفاقية خدمات النقل الجوي في سبتمبر 1991 في باريس، إضافة إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم، وتوقيع سجل مناقشات في 16 يونيو 2010، وهو ما مكن الناقلات الإماراتية من زيادة عدد رحلاتها إلى المدن الفرنسية انطلاقاً من مطارات الإمارات.

رحلات

ونجحت الناقلتان الوطنيتان «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» في تعزيز رحلاتهما إلى فرنسا على مدار السنوات الماضية في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة.

ولعبت «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» دوراً محورياً في تعزيز وتوسيع وتسهيل حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات وفرنسا، إذ تسير الناقلتان نحو 42 رحلة أسبوعية من مطارات الدولة إلى 3 وجهات في فرنسا.

خيارات السفر

وتحرص الناقلتان الوطنيتان على توفير المزيد من خيارات وخدمات السفر، وتوسيع واجهتهما أمام المسافرين بين الإمارات وفرنسا في ظل استمرار تصاعد الطلب على السفر الدولي والنمو المطرد لحركة الطيران على ضوء العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة بين البلدين الصديقين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات رسمية من الهيئة العامة للطيران المدني، تسير «الاتحاد للطيران» 7 رحلات أسبوعية من العاصمة أبوظبي إلى مطار شارل ديغول في باريس على متن طائرة «بوينغ 777».

وتسير «طيران الإمارات» نحو 35 رحلة أسبوعياً من دبي إلى فرنسا، بواقع 21 رحلة أسبوعياً إلى مطار شارل ديغول في باريس بمعدل 3 رحلات يومياً، إلى جانب 7 رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس، بمعدل رحلة يومياً، إضافة إلى 7 رحلات أسبوعياً إلى ليون.

3 عقود

واحتفلت «طيران الإمارات» في يوليو الماضي بمرور 30 عاماً على انطلاق خدمتها في مطار باريس شارل ديغول، بعد أن لعبت الناقلة منذ عام 1992 دوراً محورياً في توفير الاتصال العالمي للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه من وإلى دبي وعبرها.

وتوفر شبكة الخطوط الجوية الواسعة لـ«طيران الإمارات» التي تغطي أكثر من 130 وجهة، أمام العملاء في فرنسا إمكانية السفر عبر دبي إلى عشرات المحطات في الشرقين الأوسط والأقصى وأفريقيا.

يذكر أن «طيران الإمارات» نقلت 1.38 مليون مسافر على متن طائراتها من دبي إلى المدن الفرنسية باريس، ليون، ونيس في عام 2019، بينما نقلت «الاتحاد للطيران» أكثر من نصف مليون مسافر عام 2019 من مطار أبوظبي الدولي إلى المدن الفرنسية.

مؤشرات سياحية

تأتي الإمارات ضمن أهم الوجهات الإقليمية للسياحة الفرنسية، نظراً لما يتمتع بها السوق الإماراتي وجهة جاذبة، ضمن أهم وجهات السياحة الشتوية، وسياحة الأعمال.

وتلعب الناقلات الوطنية دوراً رئيسياً في تعزيز الحركة السياحية بين الإمارات وفرنسا، حيث تسير طيران الإمارات والاتحاد للطيران 42 رحلة أسبوعياً بين البلدين.

وتعد دبي مقصداً رئيسياً للسياح الفرنسيين في منطقة الشرق الأوسط، وجاء السياح الفرنسيون وفق بيانات دائرة السياحة والتسوق في المرتبة الثامنة.

ضمن لائحة أهم 10 جنسيات تزور دبي، حيث استحوذوا على حصة 2,5% من إجمالي عدد السائحين في 2022، بإجمالي 364 ألف سائح، وبمعدل زيادة بلغ 25% عن عام 2021.

بينما سجل العدد الإجمالي إلى الإمارة ما يتجاوز مليون سائح خلال السنوات الثلاث الماضية في الوقت، الذي سجلت الجنسية الفرنسية المرتبة العاشرة، ضمن أكثر السياح القادمين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

على الصعيد الآخر، تأتي فرنسا ضمن الوجهات البارزة للحركة السياحية المتدفقة من الإمارات إلى الخارج، ويعد السائح الإماراتي ضمن أعلى السائحين إنفاقاً في السوق الفرنسي.

استثمارات متبادلة

تشهد حركة الاستثمارات بين الإمارات وفرنسا زيادة كبيرة، حيث تظهر مؤشرات صادرة عن وزارة الاقتصاد، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن فرنسا تأتي ضمن أكبر 10 وجهات دولية على لائحة الاستثمارات الإماراتية في الخارج حتى العام الماضي 2022.

وتشهد فرنسا ضخ الكثير من استثمارات الكيانات الاقتصادية الكبرى في الإمارات، ومنها جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة، ودي بي ورلد، وبنك أبوظبي الأول وغيرها.

وتعمل الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات، منها النقل الجوي والبضائع والأنشطة المالية وخدمات البنوك والعقارات والخدمات السياحية.

تقدر مؤشرات محلية إجمالي الاستثمارات الفرنسية في الإمارات بما يتجاوز 20 مليار درهم، حيث ترتكز أنشطة الشركات الفرنسية في عدد من القطاعات الرئيسية بالسوق الإماراتي .

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