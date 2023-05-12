عبدالله بن زايد يطلع على برامج كلية الدفاع الوطني

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفداً من كلية الدفاع الوطني، برئاسة اللواء الركن سالم سعيد الشامسي قائد الكلية.

واطلع سموه على البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية، التي تقدمها الكلية، وتركز على مهارات التحليل والتخطيط في القضايا المرتبطة بحماية المصالح الوطنية، ومقدرات ومكتسبات الدولة.

وأشاد سموه خلال اللقاء بجهود أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وحرص المنتسبين للكلية على التسلح بالمعارف الحديثة ومهارات المستقبل.

كما أشاد سموه بمبادرات الكلية المتنوعة وشراكتها مع العديد من المؤسسات، بما يخدم الأهداف الوطنية للدولة وتطلعاتها للمستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز