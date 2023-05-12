331 مليون درهم أرباح «دناتا» بنمو 201 %

المصدر: دبي - البيان

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بدت صور التعافي من الجائحة جلية في عمليات جميع شركات «دناتا» خلال العام المالي 2022 - 2023.

حيث نمت أرباحها بنسبة 201% إلى 331 مليون درهم. ومع نمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 74% إلى 14.9 مليار درهم.

وأسهمت عمليات «دناتا» العالمية بنسبة 72% من إجمالي إيراداتها بنمو نسبته 10% عن السنة السابقة. وعملت «دناتا» طوال العام بشكل وثيق مع عملائها وسط تحديات نقص العمالة، وارتفاع التضخم في أسواقها الرئيسية، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.وواصلت «دناتا» إرساء أسس النمو المستقبلي من خلال استثمارات بلغت 467 مليون درهم.

وتضمنت الاستثمارات الكبيرة: مركز شحن جديد في أمستردام، ومرافق حديثة جديدة لمعدات الشحن والخدمات الأرضية في أربيل بالعراق، والإطلاق العالمي لنظام «ون كارغو» المتطور لرقمنة وظائف الأعمال وأتمتتها، التوسع في عمليات مرحبا في دبي وزنجبار، وإعادة افتتاح مرافق التموين في سيدني بعد تجديدها بتركيبات موفرة للطاقة ومعدات حديثة.

وارتفعت تكلفة «دناتا» التشغيلية بنسبة 74% إلى 14.6 مليار درهم تماشياً مع التوسعات في أقسام عمليات المطارات والتموين والسفر في جميع أنحاء العالم، كما تأثرت بالضغوط التضخمية عبر جميع الأسواق، وخصوصاً تكلفة العمالة وإمدادات الأغذية.

وزادت أرصدة «دناتا» النقدية بأكثر من 200 مليون درهم إلى 5.1 مليارات درهم. وبلغت المدفوعات في الأنشطة التمويلية، وبشكل أساسي مدفوعات القروض والإيجارات، 906 ملايين درهم، بينما استخدمت دناتا 528 مليون درهم في أنشطة الاستثمار الأساسية. وشهدت الأعمال تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 1.4 مليار درهم، ما يعكس تحسناً كبيراً في الإيرادات.

وارتفعت إيرادات «دناتا» لعمليات المطار، بما في ذلك المناولة الأرضية ومناولة الشحن، إلى 7.2 مليارات درهم.وارتفعت أعداد الطائرات التي قدمت لها «دناتا» خدمات المناولة عبر العالم بنسبة 35% إلى 712383 طائرة.

كما تراجع إجمالي الشحنات التي قامت دناتا بمناولتها بنسبة 8% إلى 2.7 مليون طن، ما يعكس زيادة نشاط الرحلات الجوية عبر الأسواق مع رفع قيود الجائحة وعودة خدمات عملاء دناتا إلى سابق عهدها. وأطلقت «دناتا» عمليات المناولة الأرضية في مبنى الركاب الجديد في مطار زنجبار عبيد أماني كرومي الدولي.

بالإضافة إلى شركائها، بمن فيهم شركة الإمارات للترفيه والتجزئة و«إم إم آي» صاحبة الامتياز الرئيسي لجميع المأكولات والمشروبات والأسواق الحرة والمنافذ التجارية في المبنى. كما وسعت «دناتا» عملياتها في كندا، حيث أبرمت شراكة مع مجموعة «GTA» لتقديم خدمات شحن آمنة وعالية الجودة في كل من كالغاري وفانكوفر.

وارتفعت مساهمة عمليات التموين بنسبة 187% في إيرادات «دناتا»، لتصل إلى 4.8 مليارات درهم. وحمّلت شركاتها للتموين 111.4 مليون وجبة على طائرات العملاء من شركات الطيران، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الوجبات مقارنة بالعام الماضي، بعد استئناف عملائها من الناقلات في جميع أنحاء العالم تسيير رحلاتها الجوية.

وزاد قسم التموين والتجزئة في «دناتا» الإنتاج بشكل كبير لدعم شركات الطيران لإعادة تشغيل رحلاتها الجوية بعد الجائحة، خصوصاً في أستراليا وأسواقها الرئيسية الأخرى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. كما عمل القسم على نطاق واسع مع العملاء على مراجعة قوائمهم والتعامل مع قضايا سلسلة التوريد وتضخم أسعار المواد الغذائية.

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