لجنة في «الوطني» تناقش سياسة السلامة الغذائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته، أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية، ومدى فاعلية السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة المطبقة في الدولة، لتحقيق سلامة الغذاء، وضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

ووجهت اللجنة العديد من الاستفسارات لممثلي الوزارة حول الحملات التوعوية، لتعزيز مفهوم سلامة الغذاء بين أفراد المجتمع، والحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي والمحلي، لضمان سلامة الغذاء، واستفسرت اللجنة من ممثلي الوزارة حول جهودها في التنسيق مع شركائها من الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي، للعمل على إزالة المخاطر المرتبطة بالغذاء الضار بالصحة.

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