«زمالة دبي» يستعرض الفرص المتاحة والأفكار النوعية

المصدر: دبي - وام

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نظمت مؤسسة دبي للمستقبل الاجتماع الأول لأعضاء برنامج «زمالة دبي للمستقبل»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف الاستفادة من الخبرات المتخصصة، والمتميزة في القطاع الخاص.

والتواصل مع أصحاب الأفكار النوعية والحلول الاستباقية لمعالجة التحديات المستقبلية، وتوظيف الفرص المتوفرة في مختلف القطاعات. وهدف الاجتماع إلى استعراض أهم الأهداف والخطط المستقبلية لتحقيق مخرجات البرنامج، وأبرز المسؤوليات والمهام، التي سيكون أعضاء البرنامج مسؤولين عن تنفيذها، إضافة إلى جدول الفعاليات والاجتماعات، التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة.

كفاءات وطنية

ورحب خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالمشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة بإشراك الخبرات والكفاءات الوطنية والعالمية في مسيرة تصميم وصناعة المستقبل بدبي، والاستفادة من خبراتهم التخصصية وتجاربهم الغنية في القطاع الخاص لتطوير أفكار مبتكرة ومشاريع نوعية، تعزز ريادة دبي العالمية في مجال الاستعداد للمستقبل.

وترسخ مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً لخبراء وصناع المستقبل. وأضاف: «ستشكل هذه الخبرات المتميزة في مختلف المجالات إضافة بارزة لجهود دبي المتواصلة، لتحقيق قفزات نوعية وجديدة، بالاستفادة من النجاحات والإنجازات، التي حققوها في تخصصاتهم، كما تشكل خبرات القطاع الخاص مصدر إلهام للجهات الحكومية، للارتقاء بأداء عملها وفعالية مبادراتها ومشاريعها».

برنامج

وقالت فاطمة بوجسيم المنسق العام لبرنامج «زمالة دبي للمستقبل»: إن البرنامج سينظم خلال الفترة المقبلة مجموعة من اللقاءات الدورية وورش العمل، بهدف الاستفادة من مقترحات وتوصيات المشاركين وتوليد أفكار جديدة ومبتكرة، واستشراف التحديات الحالية والمقبلة في عدد من القطاعات المحددة لدراسة الفرص الممكنة، ومناقشة المبادرات والمشاريع التي يمكن تطويرها، بما ينعكس على ريادة دبي في الاستعداد للمستقبل.

وأكد أعضاء البرنامج خلال الاجتماع أن هذه المبادرة تشكل تجربة متميزة وفريدة من نوعها، للاستفادة من خبرات القطاع الخاص والمساهمة في استشراف التوجهات المستقبلية، وتقديم توصيات ومقترحات لتبني ممارسات جديدة، ودراسة التحولات المقبلة، وتحديد أهم التحديات، التي يجب التركيز عليها لإيجاد أنسب الحلول لها.

من ناحيتها، قالت آمنة العويس المسجل العام في محاكم مركز دبي المالي العالمي: نهدف من خلال مشاركتنا في برنامج زمالة دبي للمستقبل للمساعدة في تطوير مفاهيم جديدة، من شأنها تعزيز استعداد دبي، لمواكبة التغييرات في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم، وجميع جوانب حياتنا اليومية.

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