عبدالله بن طوق: العمل المناخي يحتاج تمويلات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات أول اقتصاد يتعافى تماماً ويعود إلى قوته بعد جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تطورات متسارعة للتحول نحو الاقتصاد الدائري.وأشار معاليه في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى «الإمارات لتكنولوجيا المناخ» إلى أن العمل المناخي يحتاج إلى تمويلات طويلة الأجل تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، منوهاً بأن البنوك التنموية على مستوى العالم هي التي تسهم في تمويل العمل المناخي، ويجب أن تكون بفوائد أقل وفترات سماح طويلة.

وشارك معاليه في حلقة نقاشية بعنوان «الطريق إلى الحياد المناخي»، وتحدث حول أهمية تنوع الاقتصاد وضرورة صدور التشريعات اللازمة للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.

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