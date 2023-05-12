تعاون بين «مصدر» و«آيرينا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، للتعاون في تنفيذ مشروع بحثي دولي مشترك يهدف إلى تحديد السبل اللازمة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وسيتم عرض البحث خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وقام بالتوقيع كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وغوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، تأسست شركة «مصدر» في عام 2006 بهدف إرساء وترسيخ دور ريادي لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وأعرب عن سروره بالتعاون بين «مصدر» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في هذا المشروع البحثي الذي سيسهم في تسليط الضوء على الدور المهم لمصادر الطاقة المتجددة في الحد من الاحتباس الحراري وتداعيات تغير المناخ، وذلك بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة العالم في مؤتمر الأطراف «COP28».

وقال فرانشيسكو لاكميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: إن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة يشكل حلاً فعالاً ومستداماً للعديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، خاصة في ظل تكلفتها التنافسية، كما أننا نمتلك التكنولوجيا اللازمة لتسريع وتيرة تطوير هذه المصادر ونشرها على نطاق واسع وبشكل سريع.

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