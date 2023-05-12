شرطة دبي تبحث التعاون مع «النابودة للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

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بحث العقيد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع شركة النابودة للسيارات، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة بحضور نيل لاينز، المدير العام لشركة أودي للسيارات، وغوراف مودجيل، مدير مبيعات أودي الوطنية، ورنا عيامي، مدير تسويق أودي، وعبد الله أحمد المعمري، تنفيذي مبيعات أول لدى الشركة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره العقيد عبد الله عتيق الكاش، مدير إدارة الفعاليات والمواكب، والمقدم عبدالرحمن عبيد الفلاسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والملازم أول جمعة أحمد سالم، رئيس قسم النقليات، بحث سبل تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الإدارة العامة للمرور وشركة أودي للسيارات وفق نظام مؤسسي، يعزز النهوض بهذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم كافة شرائح المجتمع.

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